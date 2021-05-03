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Son dakika spor haberleri: 'ın bitirim ikilisi ve Ghezzal'den inanılmaz istatistik! 45 gole katkı

Biri gollerin, diğeri asistlerin ustası. 'ın süper ikilisi ve Rachid Ghezzal toplam 45 golle ’ı sırtladı. Cyle krallık yarışına ağırlığını koyarken, Ghezzal ise ’nın en çok gol pası veren ismi oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın bitirim ikilisi Larin ve Ghezzal'den inanılmaz istatistik! 45 gole katkı

kenetlenmiş halde şampiyonluk yürüyüşüne doludizgin devam ederken, takımda iki isim var ki ayrı parantez açmamak mümkün değil. Bunlardan ilki golleri atan , diğeri ise gol paslarının ustası Ghezzal... Süper ikili skora yaptıkları katkılarla bu sezon siyah-beyazlı takımın galibiyetlerinde önemli rol oynadılar. 'a 4 gol atan Larin, bir maçta 4 gol atma başarısını bu sezon iki kez göstererek kulüp tarihine geçti. Kanadalı krampon, Beşiktaş'a 19 gol, 4 asistle 23 gollük katkı sağlarken gol krallığı yarışında da 2. sıraya yükseldi.

AVRUPA'DA ZİRVEDE
Ghezzal de Larin'den geri kalmadı. 5 gol atıp 17 de gol pası vererek ligde 'asist kralı' olan oyuncusu, performansını 'in ötesine taşıdı. 29 aşındaki yıldız, bu performansıyla 'li ile birlikte 'nın 10 majör liginde en çok gol pası veren futbolcu oldu. Cezayirli yıldız, siyah-beyazlı takımda 10 farklı futbolcuya gol pası verdi. İki kez de rakibin topu kendi kalesine göndermesine neden olan top kullandı. Ghezzal, maç sonrası da Beşiktaş'ta kalmak isteğini tekrar dile getirmişti.

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