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bir girdi pir girdi!

Son dakika haberi: 'in 39. haftasında Beşiktaş sahasında 'u 7-0'lık skorla devirdi. Karşılaşmanın 43. dakikasında N'Koudou'nun yerine giren genç futbolcu 44'te fileleri havalandırmayı başardı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Rıdvan Yılmaz bir girdi pir girdi!
Dakikalar 43'ü gösterirken sakatlanan N'Koudou'nun yerine oyuna dahil olan bir girdi pir girdi. Genç sol bek, oyuna girdikten hemen bir dakika sonra topla daha ilk buluşmasında 'ın 5. golünü atan isim oldu. 19 yaşındaki savunmacı ayrıca siyah- beyazlı formayla gol siftahı yaptı. Rıdvan'ın golünü kutlamak için de kalesinden çıkıp geldi. Rıdvan maç sonrası "Çok mutluyum. Bu hisler tarif edilmez. maçında da söyledim. Paha biçilmez. 12 yılımı verdiğim Beşiktaş'la gol attım. Her şey daha güzel olacak" dedi.
SON DAKİKA