Son dakika Beşiktaş haberi: Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş sahasında Hatayspor'u 7-0'lık skorla devirdi. Karşılaşmanın 43. dakikasında N'Koudou'nun yerine giren genç futbolcu 44'te fileleri havalandırmayı başardı.
Dakikalar 43'ü gösterirken sakatlanan N'Koudou'nun yerine oyuna dahil olan Rıdvan Yılmaz bir girdi pir girdi. Genç sol bek, oyuna girdikten hemen bir dakika sonra topla daha ilk buluşmasında Beşiktaş'ın 5. golünü atan isim oldu. 19 yaşındaki savunmacı ayrıca siyah- beyazlı formayla gol siftahı yaptı. Rıdvan'ın golünü kutlamak için kaleciErsin de kalesinden çıkıp geldi. Rıdvan maç sonrası "Çok mutluyum. Bu hisler tarif edilmez. Galatasaray maçında da söyledim. Paha biçilmez. 12 yılımı verdiğim Beşiktaş'la gol attım. Her şey daha güzel olacak" dedi.