Sihirbaz büyülüyor

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, sadece siyah-beyazlıların değil, tüm spor kamuoyunun takdirini toplamaya devam ediyor. Beşiktaş formasıyla futbol hayatının en parlak dönemini yaşayan Ghezzal, kendisi için ayrı bir paragraf açılmasını sonuna kadar hak eden bir futbolcu olarak öne çıkıyor. Attığı çalımlar ve yaptığı asistlerle seyreden herkesin gözlerinin pasını silen Ghezzal, Kayseri ve Rize maçlarını kazandıran 3 futbolcudan biri oldu. Rize deplasmanında verdiği gol pasıyla asist sayısını 16'ya çıkartan Cezayirli futbolcu ligin asist krallığında en önemli aday konumunda. Bu arada attığı birbirinden şık golleriyle ayakta alkışlanan Ghezzal, gol sayısını da 5'e yükseltmeyi başardı.

'KARTAL KALBiMiZDE'

Beşiktaş'ta bu fotoğraf dünün manşetiydi. Tüm futbolcular Rize maçı sonrası soyunma odasında çekilen bu kareyi sosyal medya hesaplarında paylaştı. Bunlardan biri de maçı kahramanı Ghezzal'di. Cezayirli yıldız, 'Kartal ve Kalp' koyduğu gönderisi taraftarlardan on binlerce beğeni aldı.

KARTAL RAKAMI ARTIRDI

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal değerini katlamaya devam ediyor. Leicester City ile sezon başında yapılan görüşmelere İngiliz kulübü Cezayirli oyuncu için Beşiktaş'a "25 artı maç oynarsa opsiyon olarak 5 milyon euro belirleyelim" teklifi yaptı. Ancak siyah-beyazlılar bunu kabul etmedi. Cezayirli performansıyla kendini aştı ve başta Lyon olmak üzere pek çok takım Ghezzal'ın peşine düştü. Beşiktaş sezon başında kabul etmediği 5 milyon euro'yu şimdi ödemeye hazır, fakat Leicester 7.5 milyon euro'yu son rakam belirledi.