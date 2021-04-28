Haberler Beşiktaş Rizespor Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın'dan rakiplere gönderme! "Sadece bizim maçlar zor değil"

maçı öncesi 'dan rakiplere gönderme! "Sadece bizim maçlar zor değil"

Teknik Direktörü , Çaykur maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Rakiplerine gözdağı veren Yalçın, "Sadece bizim maçlar zor değil. Sadece bizim üstümüzden dönüyor senaryo ama rakiplerimizin de zor maçları var." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 19:57 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 20:09
Rizespor Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın'dan rakiplere gönderme! "Sadece bizim maçlar zor değil"

Teknik Direktörü , 'in 38. haftasında karşılaşacakları Çaykur maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk yarışı ve kalan maçlar hakkında konuşan deneyimli teknik adam, rakiplerine flaş bir göndermede bulundu.

Yalçın, "Finale 5 maçlık periyot kaldı. Rizespor da iyi bir grafik yakaladı ve iyi bir pozisyon yakaladılar. Tabii ki zor bir maç ama herkesin maçı zor. Sadece bizim maçlar zor değil. Sadece bizim üstümüzden dönüyor senaryo ama rakiplerimizin de zor maçları var." dedi.

"ELİMİZDE KREDİMİZ VAR"

Maç ve kadroyla ilgili de açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, "Kazanırsak bizim için çok iyi olur. 4 maç kala iyi bir durum yakalamış oluruz. Elimizde bir kredimiz var ve onu burada kullanmak istemiyoruz. 11 oyuncumuz var, kenarda da hamle yapabileceğimiz birkaç oyuncu var. Gökhan da iyi niyetiyle katkı sağlamaya çalışıyor. Mücadele ediyor, koşuyor. Faydalı olmak için elinden geleni yapıyor." ifadelerini kullandı.

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