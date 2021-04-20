Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Sivasspor - Beşiktaş maçının ardından Sergen Yalçın'dan flaş sözler! " Fazla heveslenmesin kimse"

Son dakika spor haberi: - maçının ardından 'dan flaş sözler! " Fazla heveslenmesin kimse"

Son dakika spor haberi: 'in 36. haftasında , deplasmanda ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 21:41 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 22:41
Son dakika spor haberi: Sivasspor - Beşiktaş maçının ardından Sergen Yalçın'dan flaş sözler! " Fazla heveslenmesin kimse"

'in 36. haftasında deplasmanda ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

Puan kayıpları olabilir. zor bir deplasman, burada muhtemel bir beraberlik planlarımız içindeydi. Hala öndeyiz. 'ı kaybettik büyük bir ihtimal, de sakatlandı. Larin'i keyfimden çıkartmadım. Bazı oyuncu değişikliklerinde açıklama yapmama rağmen eleştiriler oluyor.

Hiçbir şeyden vazgeçmiş değiliz. Mücadeleden, savaştan, şampiyonluktan... Bir şekilde çıkarız. Diğerleri ancak ikinci aday olur. Fazla heveslenmesin kimse.

ABOUBAKAR SÖZLERİ

Büyük ihtimal kalan maçlarda Aboubakar olmayacak.

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