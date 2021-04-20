Son dakika spor haberi: Sivasspor - Beşiktaş maçının ardından Sergen Yalçın'dan flaş sözler! " Fazla heveslenmesin kimse"

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Sergen Yalçın değerlendirmelerde bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

Puan kayıpları olabilir. Sivas zor bir deplasman, burada muhtemel bir beraberlik planlarımız içindeydi. Hala öndeyiz. Aboubakar'ı kaybettik büyük bir ihtimal, Larin de sakatlandı. Larin'i keyfimden çıkartmadım. Bazı oyuncu değişikliklerinde açıklama yapmama rağmen eleştiriler oluyor.

Hiçbir şeyden vazgeçmiş değiliz. Mücadeleden, savaştan, şampiyonluktan... Bir şekilde çıkarız. Diğerleri ancak ikinci aday olur. Fazla heveslenmesin kimse.

ABOUBAKAR SÖZLERİ

Büyük ihtimal kalan maçlarda Aboubakar olmayacak.