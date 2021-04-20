Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta sakatlanan Vincet Aboubakar'dan açıklama!

Son dakika spor haberi: Sivasspor maçında tekrar sakatlanan Vincet Aboubakar, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Aboubakar'ın açıklamaları:

MR çekildikten sonra durumum belli olacak. Sıkıntılı ve zor bir dönemden geçiyoruz. Sakatlarımız var. Cyle Larin'i de gördüm, o da sakatlandı. Yüksek karakterli oyunculardan kurulu güçlü bir takımız, bu zorluklara yenilmeyeceğiz. Üstesinden gelecek güce sahibiz.

SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Vincent Aboubakar'ın 11'de başlamasıyla ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştı; "Aboubakar 3-4 gündür takımla çalışıyor. Takıma yardımcı olmak istediğini söyledi. Biz de başlatalım dedik. Sakatlıktan dönen oyuncuları başlatıp, görmek çok daha mantıklı diye düşünüyoruz. İnşallah sakatlık olmadan maçı bitirir." dedi.