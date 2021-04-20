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Son dakika spor haberi: 'ta sakatlanan 'dan açıklama!

Son dakika spor haberi: maçında tekrar sakatlanan , maç sonrası açıklamalarda bulundu. Aboubakar, "MR çekildikten sonra durumum belli olacak" ifadelerini kullandı. | Son dakika haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 21:37 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 22:49
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta sakatlanan Vincet Aboubakar'dan açıklama!

Son dakika spor haberi: maçında tekrar sakatlanan , maç sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Aboubakar'ın açıklamaları:

MR çekildikten sonra durumum belli olacak. Sıkıntılı ve zor bir dönemden geçiyoruz. Sakatlarımız var. 'i de gördüm, o da sakatlandı. Yüksek karakterli oyunculardan kurulu güçlü bir takımız, bu zorluklara yenilmeyeceğiz. Üstesinden gelecek güce sahibiz.

SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?

Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Vincent Aboubakar'ın 11'de başlamasıyla ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştı; "Aboubakar 3-4 gündür takımla çalışıyor. Takıma yardımcı olmak istediğini söyledi. Biz de başlatalım dedik. Sakatlıktan dönen oyuncuları başlatıp, görmek çok daha mantıklı diye düşünüyoruz. İnşallah sakatlık olmadan maçı bitirir." dedi.

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