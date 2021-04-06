Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta flaş karar! UEFA'nın cezasına karşılık CAS'a gidildi

'ta flaş karar! 'nın cezasına karşılık 'a gidildi

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, 'nin 2020-21 sezonunda Avrupa'dan elde edilecek gelirlerin yüzde 15'ine el konulmasına dair verilen karara binaen 'a başvurulduğunu duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 18:43 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 18:47
Beşiktaş'ta flaş karar! UEFA'nın cezasına karşılık CAS'a gidildi

, 'nın gelirlerine el koyma kararına dair yaptığı açıklamada, 'a itirazda bulunulduğunu açıkladı.

İŞTE KAP AÇIKLAMASI
"24.03.2021 tarihinde yapılan açıklamamızda, tebliğ edilen kararın henüz kesinleşmediği,CAS'a gitme hakkımızın bulunduğu ve konuya ilişkin değerlendirmelerimizin sürmekte olduğu bildirilmiştir.

Bu çerçevede İsviçre'deki Court of Arbitration for Sport – CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) nezdinde gerekli itirazlarımız yasal süresi içerisinde yapılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

SON DAKİKA