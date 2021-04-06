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Son dakika haberi: ve 'ün durumu netlik kazanıyor

Son dakika haberi: 33. hafta maçında Beşiktaş sahasında ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde corona virüse yakalanan ve 'ün kısa süre içinde durumunun netlik kazanması bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 15:26
Son dakika Beşiktaş haberi: Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'ün durumu netlik kazanıyor

'ta maçı öncesinde ve 'ün durumları netlik kazanacak. Karantina süreci dolacak 2 oyuncunun yapılacak olan testleri sonrasında kadroda olup olmayacakları belli olacak.

Beşiktaş'ta Alanyaspor ile oynanacak olan kritik maç öncesinde gözler Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'de. 'da 28 Mart'ta yapılan testlerinde pozitif bulguya rastlanan 2 futbolcunun karantina süreci başlamış ve her 2 oyuncu da karşılaşmasında forma giyememişti.

Karantina süreci bugün itibariyle dolan ve teste girecek olan 2 futbolcunun durumu maç gününde belli olacak. 'nin talimatnamesine göre testi pozitif çıkan semptomsuz kişilerin 10. gün yapılacak olan testinin negatif olması durumunda 11. günde sahaya dönmelerine izin veriliyor.

28 Mart'ta A Milli Takım kampında test olan 2 futbolcunun karantina sürecinde bugün 10. gün. Her iki futbolcu da yarın sabah yapılacak olan test sonuçlarının negatif çıkması durumunda Alanyaspor karşısında sahaya çıkabilecek.

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