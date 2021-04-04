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Son dakika spor haberi: 'ta hücumun yeni lideri olacak!

Son dakika haberleri... 'in 32. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Ghezzal'ın yokluğunda hücumu yönlendirecek. ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 14:42
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta hücumun yeni lideri Adem Ljajic olacak!

'de lider , önemli eksikleri olduğu haftada ile karşılaşacak. Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlı takımda cezalı Ghezzal'ın yokluğunda hücumu organize etme görevi 'in olacak.

Siyah-beyazlı futbolcuyu maça özel olarak hazırlayan teknik heyet, takımın ileri çıkışlarında kendisine büyük iş düşeceğini ve sahada çok aktif olması gerektiğini iletti. asıllı orta sahanın görevlendirilmesiyle birlikte teknik heyetin ilginç kararlarından biri de sağ kanat için oldu. 'i öne çeken teknik direktör sağ bekte ise idmanlarda performansından memnun kaldığı 'a forma verecek.

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