Larin= Cenk+Para

Beşiktaş'ın bu sezonki flaş ismi Cyle Larin'in taliplileri giderek artıyor. İngiltere Premier Lig'den West Ham'ın da takip ettiği Kanadalı yıldıza son olarak Everton da kanca attı. Cenk Tosun'u 24 milyon euro'ya kadrosuna katan Everton, bu defa Larin'i transfer etmek istiyor. Everton'ın, Kanadalı yıldızı renklerine katmak için Beşiktaş'a flaş bir teklif hazırladığı öğrenildi. Larin için Everton'un kullanacağı kozun Cenk Tosun olduğu ortaya çıktı. İngiliz kulübü, bonservisine sahip olduğu milli futbolcuyu takasta kullanarak Larin'i kadrosuna katmak istiyor. Ada basınında çıkan haberlerde, Everton'un takasın yanı sıra bir miktar ücret de teklif edeceği ve Beşiktaş'la olan yakın ilişkilerini bu transferde kullanmak istedikleri belirtildi. Ancak Beşiktaş yönetiminin bu öneriye sıcak bakmadığı ve Larin'i 15 milyon euro'dan aşağıya bir rakama vermeyi düşünmediği belirtildi.

Siyah-beyazlılar üç sene önce 1,9 milyon euroya transfer ettiği Larin'i geçen sezon Zulta Waregem'e kiralamıştı. Belçika ekibinde 9 gol, 11 asist üreten ve 20 gole direkt katkı yapan Larin'in 2,5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmamıştı.