Haberler Beşiktaş Larin= Cenk+Para

Larin= Cenk+Para

Everton kulübü, Kanadalı forvet için siyah-beyazlılara ‘Cenk Tosun+para’ önerirken, yönetim ise bu teklife sıcak bakmıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 22:47 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Larin= Cenk+Para

Beşiktaş'ın bu sezonki flaş ismi 'in taliplileri giderek artıyor. 'den 'ın da takip ettiği Kanadalı yıldıza son olarak Everton da kanca attı. Cenk Tosun'u 24 milyon euro'ya kadrosuna katan Everton, bu defa Larin'i transfer etmek istiyor. Everton'ın, Kanadalı yıldızı renklerine katmak için Beşiktaş'a flaş bir teklif hazırladığı öğrenildi. Larin için Everton'un kullanacağı kozun Cenk Tosun olduğu ortaya çıktı. İngiliz kulübü, bonservisine sahip olduğu milli futbolcuyu takasta kullanarak Larin'i kadrosuna katmak istiyor. Ada basınında çıkan haberlerde, Everton'un takasın yanı sıra bir miktar ücret de teklif edeceği ve Beşiktaş'la olan yakın ilişkilerini bu transferde kullanmak istedikleri belirtildi. Ancak Beşiktaş yönetiminin bu öneriye sıcak bakmadığı ve Larin'i 15 milyon euro'dan aşağıya bir rakama vermeyi düşünmediği belirtildi.

Siyah-beyazlılar üç sene önce 1,9 milyon euroya transfer ettiği Larin'i geçen sezon 'e kiralamıştı. Belçika ekibinde 9 gol, 11 asist üreten ve 20 gole direkt katkı yapan Larin'in 2,5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmamıştı.

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