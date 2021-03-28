Beşiktaş'a transferi gerçekleşmedi hayatı değişti! 35 kişiye...

Lisedeyken ticarete atılma isteğini babasının tavsiyesi ile gerçeğe dönüştürdüğünü anlatan Arslan, "Babam o ara Hollanda'daydı. Dedim 'Baba ne iş yapabiliriz?' Babam da Hollanda da en revaçta olan işin mantarcılık olduğunu söyledi. 88-89 yıllarında. Mantar işine başlayınca bir daha bırakamadık. Mantar işi sevgi dolu bir iş, heyecanlı bir iş, bereketli bir iş. İlk başlarda İstanbul Ümraniye'de bina altlarında başladık, sonra geldik Kandıra'da tesisimizi kurduk. Köyümüz Kandıra'da olduğu için babam gidin köyünüzde yatırımınızı yapın diye söyledi bize. Biz de geldik Kandıra tesisimizi kurduk. Mantarın hem hammaddesini yapıyoruz, üretimini yapıyoruz, pazarlama, salamura, hepsini yapıyoruz şu anda. 30 seneyi geçti başlayalı. Şu anda günlük aşağı yukarı 1 buçuk ton mantar üretiyoruz" diye konuştu.

Mesleğin inceliklerini öğrenmek isteyen herkese anlattıklarını ifade eden Arslan, "30 senedir kapılarımızı açtık herkese. Her gelen işletmemizi görebilir, bütün bilgileri veriyoruz. Üretim aşamalarını, nasıl yapacaklarını bütün hepsini bilgi olarak veriyoruz. Günde en az iki kişi geliyor, aynı konuları 30 senedir bıkmadan usanmadan her gün anlatıyoruz. Çünkü ucu açık bir iş bu işte çok kandırmaca da oluyor. Onun için gelsinler baksınlar, bütün aşamaları burada görsünler ona göre kararlarını versinler" şeklinde konuştu.