Beşiktaş'a transferi gerçekleşmedi hayatı değişti! 35 kişiye...

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Ramazan Arslan, yarım kalan futbolculuk hayali sonrası babasının tavsiyesi ile başladığı mantar üretiminde 35 kişiye istihdam sağlayan dev üretimhanenin sahibi oldu. İzmit'te lise yıllarında amatör futbol oynadığı Petkimspor'da Beşiktaş Futbol Kulübü seçmelerini kazanan Arslan, Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden takımının seçmelere katılmasına izin vermemesi sonrasında hayalini kurduğu futbol kariyerini bir kenara bırakarak ticarete atılma kararı aldı.
Babasının da tavsiyesi ile İstanbul'da bir bina altında mantar üretimine başlayan ve ürettiği mantarları pazarlarda satarak mesleğin inceliklerini öğrenen Arslan daha sonra abisi ve ailesi ile memleketi Kandıra'da her biri 20 ton kapasiteli 12 odalık dev bir mantar üretimhanesi kurdu. Günlük 1 ton mantar üreten Arslan, memleketine yaptığı yatırımla da 35 kişiye istihdam sağladı. Mantar üretiminin her safhasında çalışan Arslan, yeni kuracağı tam otomasyon mantar üretimhanesi ile istihdam sayısını da arttırmayı hedefliyor.
BEŞİKTAŞ SEÇMELERİNE KATILAMADI
Lise yıllardında hayalini kurduğu futbolculuk kariyerini Beşiktaş seçmelerine katılamayınca sonlandırdığını söyleyen Ramazan Arslan, "Liseye giderken futbol oynuyordum, Kocaeli Petkimspor'da top oynuyordum. Beşiktaş seçmeleri filan vardı onları kazandım. Petkimsporla Türkiye Şampiyonasını kazanınca Türkiye Şampiyonasına gitmek zorunda kaldık. O zaman da 15-20 gün sürüyordu, Beşiktaş da seçmelerini bitirdi ve kazandığım halde bir daha da gidemedim. Türkiye Şampiyonasına gittim Petkinsporla. Normalde Galatasaraylıyım aslında ama 'Beşiktaş olmuyorsa artık futbol yanamayayım' dedim ve futbolu bıraktım" dedi.