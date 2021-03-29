Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan orta saha atağı! Sergen hoca ile patlama yapar

Bir yandan iki kulvarda şampiyonluk kovalayan Beşiktaş, diğer taraftan sezon sonu için transfer listesini oluşturmaya başladı.

Dünya Kupası elemeleri ve yazın yapılacak Avrupa Şampiyonası nedeniyle adaylarını şimdiden belirleyip fiyatlar yükselmeden görüşmelere başlamayı düşünen siyah beyazlılar, ilk olarak orta saha alternatiflerini düşünmeye başladı.

Bunun nedeni ise Atiba'nın yaşı ve Dorukhan Toköz'ün sezon sonu büyük ihtimalle ayrılacak olması...

Bu doğrultuda gelecek vadeden isimlere yönelmek isteyen yönetimin önüne ilk olarak Fransa'dan bir isim geldi. O adayın da Lyon'un Brezilyalı futbolcusu Jean Lucas olduğu kaydedildi.



SERGEN HOCA İLE PATLAMA YAPAR



Bonservisi Olimpik Lyon'da olmasına rağmen Stade Brest 29'da kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki futbolcunun hem alım hem kiralama kolaylığı nedeniyle listeye girdiği öğrenildi.

Merkez orta saha, ön libero ve sağ kanatta forma giyen Jean Lucas'ın sezon sonuna kadar takip edilmesi kararı alındığı, Sergen Yalçın'ın da onay vermesi durumunda teklif yapılabileceği vurgulandı.

Piyasa değeri 4.5 milyon euro civarında olan 1.81 boyundaki Brezilyalı, sezon başında gittiği Brest'te sadece 11 maçta oynayıp 2 gol pası verdi.

Oyuncunun Süper Lig'de patlama yapacağını düşünen siyah-beyazlı kurmayların, Lucas'ın Teknik direktör Sergen Yalçın ile çıkış yapma ihtimali üzerinde durduğu gelen haberler arasında.



Daha önce Flamengo, Santos ve Olimpik Lyon'un B takımında forma giyen Jean Lucas de Souza Oliveira, kulüp kariyerinde 62 karşılaşmaya çıkıp 3 gol, 4 asist üretebildi.