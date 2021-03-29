Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan orta saha atağı! Sergen hoca ile patlama yapar

Son dakika transfer haberi: 'tan orta saha atağı! ile patlama yapar

Son dakika transfer haberi: Spor Toto 'de teknik direktör ile iyi bir çıkış yakalayarak liderlik koltuğuna oturan 'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sezon sonu şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen siyah beyazlılar, yaz transfer dönemi için de düğmeye bastı. Orta saha için arayışlara giren Kartal, 'da forma giyen o oyuncuyu takibe aldı. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 21:21 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan orta saha atağı! Sergen hoca ile patlama yapar

Bir yandan iki kulvarda şampiyonluk kovalayan , diğer taraftan sezon sonu için transfer listesini oluşturmaya başladı.

Dünya Kupası elemeleri ve yazın yapılacak Avrupa Şampiyonası nedeniyle adaylarını şimdiden belirleyip fiyatlar yükselmeden görüşmelere başlamayı düşünen siyah beyazlılar, ilk olarak orta saha alternatiflerini düşünmeye başladı.

Bunun nedeni ise 'nın yaşı ve 'ün sezon sonu büyük ihtimalle ayrılacak olması...

Bu doğrultuda gelecek vadeden isimlere yönelmek isteyen yönetimin önüne ilk olarak 'dan bir isim geldi. O adayın da Lyon'un Brezilyalı futbolcusu olduğu kaydedildi.

SERGEN HOCA İLE PATLAMA YAPAR

Bonservisi Olimpik Lyon'da olmasına rağmen 'da kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki futbolcunun hem alım hem kiralama kolaylığı nedeniyle listeye girdiği öğrenildi.

Merkez orta saha, ön libero ve sağ kanatta forma giyen Jean Lucas'ın sezon sonuna kadar takip edilmesi kararı alındığı, 'ın da onay vermesi durumunda teklif yapılabileceği vurgulandı.

Piyasa değeri 4.5 milyon euro civarında olan 1.81 boyundaki Brezilyalı, sezon başında gittiği Brest'te sadece 11 maçta oynayıp 2 gol pası verdi.

Oyuncunun 'de patlama yapacağını düşünen siyah-beyazlı kurmayların, Lucas'ın Teknik direktör Sergen Yalçın ile çıkış yapma ihtimali üzerinde durduğu gelen haberler arasında.

Daha önce , ve Olimpik Lyon'un B takımında forma giyen Jean Lucas de Souza Oliveira, kulüp kariyerinde 62 karşılaşmaya çıkıp 3 gol, 4 asist üretebildi.

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