Girişimler hızlandı! Gurbetçi yıldız Beşiktaş'a

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını şimdiden Beşiktaş , Bundesliga takımlarından Köln 'de forma giyen Salih Özcan için girişimlerine hız verdi.

Almanya Bundesliga'da kümede kalma mücadelesi veren Köln'ün ikinci lige düşmesi halinde takımdan kesin olarak ayrılacağının altı çizilirken, sezon sonu işlerin iyi gitmesi durumunda ise sözleşmesini uzatabileceği bilgisi verildi.