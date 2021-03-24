Haberler Beşiktaş Girişimler hızlandı! Gurbetçi yıldız Beşiktaş'a

Girişimler hızlandı! Gurbetçi yıldız 'a

uzun süredir gündeminde olan için yeniden harekete geçiyor. ekiplerinden 'de forma giyen gurbetçi yıldızı kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, başarılı orta sahanın durumunu yakından takip ediyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 23 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılması bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 17:08 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 17:12
Girişimler hızlandı! Gurbetçi yıldız Beşiktaş'a

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını şimdiden , takımlarından 'de forma giyen için girişimlerine hız verdi.

Girişimler hızlandı! Gurbetçi yıldız Beşiktaş'a

Bild'in haberine göre; 'ün yeni sözleşme teklifini geri çeviren 23 yaşındaki gurbetçi oyuncu , uzun süredir 'ın yakın takibinde bulunuyor.

Girişimler hızlandı! Gurbetçi yıldız Beşiktaş'a

Almanya 'da kümede kalma mücadelesi veren 'ün ikinci lige düşmesi halinde takımdan kesin olarak ayrılacağının altı çizilirken, sezon sonu işlerin iyi gitmesi durumunda ise sözleşmesini uzatabileceği bilgisi verildi.

Girişimler hızlandı! Gurbetçi yıldız Beşiktaş'a

Sezon başında kiralık olarak oynadığı Kiel'den 'e geri dönen , bu sezon kırmızı beyazlılarla çıktığı 23 lig maçında 1 asistlik performans sergiledi.

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