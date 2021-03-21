Haberler Beşiktaş Son dakika Beşiktaş haberleri: Sergen Yalçın galibiyet planını belirledi! Fenerbahçe'ye karşı...

Son dakika haberleri: galibiyet planını belirledi! 'ye karşı...

'in 31. haftasında ile kozlarını paylaşacak. 'nda oynanacak olan mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Siyah-beyazlılar zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Teknik direktör , 3 puan için planını hazırladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 00:48
Son dakika Beşiktaş haberleri: Sergen Yalçın galibiyet planını belirledi! Fenerbahçe'ye karşı...

, derbisinin stratejisini belirledi… Teknik direktör , Fenerbahçe'nin kazanmak zorunda olduğunu bildiği için buna göre bir plan belirledi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Sergen Yalçın galibiyet planını belirledi! Fenerbahçe'ye karşı...

Başarılı hoca, 'de oynanacak kritik derbide, takımının son yarım saatteki etkili performansına güveniyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Sergen Yalçın galibiyet planını belirledi! Fenerbahçe'ye karşı...

SON YARIM SAAT ÇOK KRİTİK

Siyah-beyazlılar, ligde 60 ile 90. dakikalar arasında toplam 27 gol buldu. bu alanda lider… , ile bugün oynanacak maçta son yarım saate göre plan yaptı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Sergen Yalçın galibiyet planını belirledi! Fenerbahçe'ye karşı...

BERABERE GİDERSE AÇIK VERİR!

'in haberine göre; , karşısında ilk 60 dakika geriye düşmeden oynamayı planlıyor. Derbi bu şekilde devam ederse 'nin risk alacağını ve geride açıklar vereceğini düşünüyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Sergen Yalçın galibiyet planını belirledi! Fenerbahçe'ye karşı...

60'TAN SONRA 10 GOL YEDİLER

Bu yüzden , öncelikle geri düşmemeye dikkat edecek. Sonrasında planı işletecek. oyuncularına bu stratejiyi ezberletti. , 60'tan sonra kalesinde 10 gol gördü.

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