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'tan harekatı

yönetimi, Konyasporlu stoper için düğmeye bastı Siyahbeyazlılar 26 yaşındaki yıldızı takas yoluyla renklerine katmayı hedefliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 20:31 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 06:50
Beşiktaş'tan Abdülkerim Bardakçı harekatı

'de şampiyonluğun en büyük adaylarından bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek sezon geniş ve bol alternatifli bir kadro kurmak isteyen siyahbeyazlılar girişimlerini sıklaştırdı. Birçok ismi listesine alan Beşiktaş'ta stoper harekatı da başladı. Beşiktaş, 'da forma giyen stoper için devreye girdi. ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek 26 yaşındaki futbolcu da Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor. Siyah-beyazlıların bu transferi takas ile bitireceği öğrenildi. Konyaspor cephesi ara transfer döneminde bu oyuncunun transferi için "Onu takas yoluyla göndermeyi düşünmüyoruz" açıklamasını yapsa da, Beşiktaşlı yöneticilerin önümüzdeki günlerde yeşil-beyazlılarla masaya oturması bekleniyor.

Profesyonel kulüp kariyerinde 227 resmi maça çıkan Abdülkerim Bardakçı, 14 gol atarken, 6 da asist yaptı ve 20 gole direkt olarak katkı sağladı. 26 yaşındaki stoper kariyeri boyunca sadece 2 kez çift sarıdan kırmızı kartla cezalandırıldı.

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