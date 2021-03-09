Beşiktaş'tan Abdülkerim Bardakçı harekatı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından Beşiktaş bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek sezon geniş ve bol alternatifli bir kadro kurmak isteyen siyahbeyazlılar girişimlerini sıklaştırdı. Birçok ismi listesine alan Beşiktaş'ta stoper harekatı da başladı. Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor'da forma giyen stoper Abdülkerim Bardakçı için devreye girdi. Konyaspor ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek 26 yaşındaki futbolcu da Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor. Siyah-beyazlıların bu transferi takas ile bitireceği öğrenildi. Konyaspor cephesi ara transfer döneminde bu oyuncunun transferi için "Onu takas yoluyla göndermeyi düşünmüyoruz" açıklamasını yapsa da, Beşiktaşlı yöneticilerin önümüzdeki günlerde yeşil-beyazlılarla masaya oturması bekleniyor.

Profesyonel kulüp kariyerinde 227 resmi maça çıkan Abdülkerim Bardakçı, 14 gol atarken, 6 da asist yaptı ve 20 gole direkt olarak katkı sağladı. 26 yaşındaki stoper kariyeri boyunca sadece 2 kez çift sarıdan kırmızı kartla cezalandırıldı.