Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan sürpriz kaleci atağı! Rus basını yazdı

Siyah-beyazlıların başarılı file bekçisi Ersin Destanoğlu için Lyon'un devreye girmesinin ardından Beşiktaş'ta kaleci arayışları hız kazandı. Utku Yuvakuran'ın performansından memnun olan siyah-beyazlılar genç kaleciyi takımda tutma kararı almıştı. Fakat Beşiktaş için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Rus basınında yer alan haberde Beşiktaş'ın Stanislav Kritsyuk için devreye girdiği belirtildi. Zenit'in transfer etmekten vazgeçtiği yazılan kalecinin yeni durağının Beşiktaş olabileceği iddia edildi. Beşiktaş'la birlikte Alanyaspor'un da devrede olduğu yazıldı. Krasnodar'dan Portekiz ekibi Belenenses'e bedelsiz olarak transfer olan 30 yaşındaki Rus kalecinin güncel piyasa değeri 2 milyon euro.