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Son dakika spor haberleri: 'tan sürpriz kaleci atağı! basını yazdı

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. basını, ’dan ’e bedelsiz olarak giden kaleci ’un Beşiktaş’a transfer olacağını yazdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 23:19 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan sürpriz kaleci atağı! Rus basını yazdı

Siyah-beyazlıların başarılı file bekçisi için 'un devreye girmesinin ardından 'ta kaleci arayışları hız kazandı. 'ın performansından memnun olan siyah-beyazlılar genç kaleciyi takımda tutma kararı almıştı. Fakat Beşiktaş için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. basınında yer alan haberde Beşiktaş'ın için devreye girdiği belirtildi. 'in transfer etmekten vazgeçtiği yazılan kalecinin yeni durağının Beşiktaş olabileceği iddia edildi. Beşiktaş'la birlikte 'un da devrede olduğu yazıldı. 'dan ekibi 'e bedelsiz olarak transfer olan 30 yaşındaki Rus kalecinin güncel piyasa değeri 2 milyon euro.

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