Haberler Beşiktaş Beşiktaş’ın süper projesi

’ın süper projesi

'nün ''Bırakmam Seni'' bağış kampanyası kapsamında 'Büyük 'ın Gücünü tüm dünyaya göster'' temalı proje beni oldukça heyecanlandırdı. Beşiktaş Kulübü İletişim Sorumlusu 'ün önderliğinde yapılan proje kapsamında siyah-beyazlı taraftarlar, fotoğraflarını sisteme yükleyerek dünyanın dört bir yanından Beşiktaşlıların yer alacağı büyük fotoğrafın içinde yer alabilecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 23:37 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 06:50
Beşiktaş’ın süper projesi
Sinan Vardar: 'nün ''Bırakmam Seni'' bağış kampanyası kapsamında 'Büyük 'ın Gücünü tüm dünyaya göster'' temalı proje beni oldukça heyecanlandırdı. Beşiktaş Kulübü İletişim Sorumlusu 'ün önderliğinde yapılan proje kapsamında siyah-beyazlı taraftarlar, fotoğraflarını sisteme yükleyerek dünyanın dört bir yanından Beşiktaşlıların yer alacağı büyük fotoğrafın içinde yer alabilecek. Kampanyaya katılan taraftarlara 1903 bloktan oluşan dijital tribününde yer verilecek. Dünya digital sistemin egemenliğe geçerken Beşiktaş'ın bu önemli projeyle yine bir ilki gerçekleştirmesi gurur verici. Eminim ki; dünyanın dört bir yanındaki Beşiktaşlılar omuz omuza bu tribündeki yerlerini alacaktır. Gelecek haftalarda bu müthiş kampanyayla ilgili sizlere daha detaylı bilgiler de vereceğim.
SON DAKİKA