Beşiktaş’ın süper projesi
Beşiktaş Kulübü'nün ''Bırakmam Seni'' bağış kampanyası kapsamında 'Büyük Beşiktaş'ın Gücünü tüm dünyaya göster'' temalı proje beni oldukça heyecanlandırdı. Beşiktaş Kulübü İletişim Sorumlusu Ertuğrul Akgündüz'ün önderliğinde yapılan proje kapsamında siyah-beyazlı taraftarlar, fotoğraflarını sisteme yükleyerek dünyanın dört bir yanından Beşiktaşlıların yer alacağı büyük fotoğrafın içinde yer alabilecek.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 23:37 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 06:50