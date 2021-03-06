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Son dakika spor haberi: 4 maç sonra gol yedi

Son dakika haberi: Spor Toto 'in 29. haftasında ’yı sahasında 2-1 mağlup eden Beşiktaş, ligde 4 maç aradan sonra kalesinde gol gördü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 21:44 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 00:21
Son dakika spor haberi: Beşiktaş 4 maç sonra gol yedi

'in 29. haftasında 'yı konuk eden , mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

15 ve 72. dakikalarda 'ın golleriyle skoru 2-0'a getiren siyah-beyazlılar, 90. dakikada 'nun penaltıdan attığı golle, 4 maç aradan sonra kalesinde gol gördü. deplasmanında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından iç sahada 'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, ardından 'ni deplasmanda 3-0'lık skorla geçmişti.

Bay geçilen haftanın ardından sahasında 'u 3-0 yenen 'ın ekibi, hafta içinde oynanan karşılaşmada da deplasmanından 1-0'lık skorla ayrıldı. 4 maçta kalesini gole kapatan ve 12 puan toplayan siyah-beyazlılar, Gaziantep FK karşısında son dakikada penaltıdan yediği golle bu seriyi bozdu ancak sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak puanını 60'a yükselterek liderlik koltuğuna oturdu.

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