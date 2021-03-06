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Son dakika Beşiktaş haberi: ’dan 3 değişiklik

Son dakika Beşiktaş haberi: Spor Toto ’in 29. haftasında ’yı konuk eden Beşiktaş’ta ilk 11’de 3 değişiklik yaşandı. Ersin, Rıdvan ve , Gaziantep karşısında ilk 11’deki yerini aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 18:58 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 18:59
Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın’dan 3 değişiklik

'in 29. haftasında ligin güçlü takımlarından 'yı konuk eden Beşiktaş'ta ilk 11 belli oldu. Hafta içinde karşısına çıkan 11'den 3 değişiklik yapan Teknik Direktör ; , ve Adem 'i kadroya dahil etti. Bu oyuncular ilk 11'e dönerken, Utku Yuvakuran, Fabrice N'Sakala ve Necip Uysal ise kulübeye geçti. Beşiktaş'ın Gaziantep FK karşısındaki 11'i şu şekilde:

Ersin - Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan - Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin - Aboubakar.

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