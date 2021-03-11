Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ın yıldızından ayrılık açıklaması!

Kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Rosier, gelecek sezonda da yoluna Kara Kartal'da devam etmek istiyor. Bu konuda yönetimle görüşen başarılı oyuncunun yönetime, "Beşiktaş'ta çok mutluyum ve burada kalarak şampiyonluklar yaşamak istiyorum" diyerek yeni sözleşme yapılmaya sıcak baktığı ifade edildi.
Kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Rosier, gelecek sezonda da yoluna Kara Kartal'da devam etmek istiyor. Bu konuda yönetimle görüşen başarılı oyuncunun yönetime, "Beşiktaş'ta çok mutluyum ve burada kalarak şampiyonluklar yaşamak istiyorum" diyerek yeni sözleşme yapılmaya sıcak baktığı ifade edildi.