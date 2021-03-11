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Son dakika haberleri | 'ın yıldızından ayrılık açıklaması!

'in lideri konumunda bulunan 'ta, sezon başında kiralanan sağ bek 'in performansı beğeni topluyor. Yıldız savunma oyuncusu siyah-beyazlılardaki geleceğine dair yönetimle görüştü ve kiralık geldiği 'dan ayrılarak Beşiktaş'ta devam etmek istediğini belirtti. | Son dakika spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 17:52
Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ın yıldızından ayrılık açıklaması!
Bu sezon formasıyla ortaya koyduğu etkili görüntüyle alkış toplayan Valentin , takım çalışmalarında da hız kesmiyor. Fransız sağ bek, hafta boyunca yapılan antrenmanlarda performansıyla en ön plana çıkan isim olmayı başardı.

Kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Rosier, gelecek sezonda da yoluna 'da devam etmek istiyor. Bu konuda yönetimle görüşen başarılı oyuncunun yönetime, "Beşiktaş'ta çok mutluyum ve burada kalarak şampiyonluklar yaşamak istiyorum" diyerek yeni sözleşme yapılmaya sıcak baktığı ifade edildi.
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