Kaos ve algı!

Beşiktaş kulübü “Özellikle hakemler üzerinden yaratılmaya çalışılan kaos ortamını ve algı operasyonlarını dikkatle takip ediyoruz” açıklamasını yaptı.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 21:36Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Beşiktaş Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Süper Lig ekiplerinin son dönemde özellikle hakemler üzerinden yaratmaya çalıştıkları kaos ortamını ve algı operasyonlarını dikkatle takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: Bağıranların değil sahada 'HAKKI'yla kazananların 'ŞEREF'li şampiyonluklar yaşayacağı bir lig istiyoruz. Süper Lig ekiplerinin son dönemde özellikle hakemler üzerinden yaratmaya çalıştıkları kaos ortamını ve algı operasyonlarını dikkatle takip ediyoruz. Futbol takımımızın müsabakalarını yönetecek hakemlerin, art niyetsiz ve 'ADALET' duygusuyla sahada olacaklarına inanmak istiyoruz. Türk futbolunun; gelişimi, geleceği ve huzuru için futbolun tüm paydaşlarını sağduyulu olmaya davet ediyoruz