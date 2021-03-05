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Son dakika spor haberi: 'ta çıkmazı! Yetersiz...

Son dakika spor haberi... 24 yaşındaki orta saha ile , ve ilgileniyor. Ancak siyah-beyazlıların önerdiği 7 milyon TL maaş ve 100 bin TL maç başı ücreti geçen bir teklif henüz yok. ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 00:51
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz çıkmazı! Yetersiz...

Sezon sonunda 'la sözleşmesi sona erecek 'un durumu belirsizliğini koruyor. Siyah-beyazlıların son olarak 7 milyon TL maaş ve 100 bin TL maç başı ücret önerdiği yıldız futbolcu, kariyerine 'da devam etmek istese de umduğunu bulamadı. 'dan , 'dan ve 'nin gündeminde olan 24 yaşındaki oyuncuya gelen teklifler, maddi anlamda yetersiz kaldı. Şu ana kadar yapılan tekliflerin Beşiktaş'ın önerdiği rakama yakın olduğu belirtildi. Rakamı yükseltmemekte kararlı olan siyah-beyazlı yönetimin oyuncuya verdiği süre ise giderek azalıyor. Dorukhan Toköz'ün bu ay içinde net cevabını vermesi bekleniyor. Milli futbolcu, Beşiktaş'tan 15 milyon TL net maaş istiyor. (Sabah)

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