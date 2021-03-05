Son dakika spor haberi: Usta kalemden dikkat çeken Beşiktaş değerlendirmesi!

Beşiktaş'ın maçı eksik olmasına rağmen rakiplerinin önünde olması çok büyük avantaj ama bundan sonra her maç final ve her maçın zorluk derecesi artacaktır. Aboubakar, Josef de Souza, Rosier, Ghezzal başta olmak üzere geçen sezonun kayıp yıldızları bu sezon bambaşka bir havada çok başarılı bir performans ortaya koyuyor. Son 3-4 sezondur Beşiktaşlı taraftarların (bence haksız) eleştirileriyle karşı karşıya kalan Necip de artık çok sevgi ve saygı duyulan futbolcular arasına adını yazdırdı.

Atiba'ya ayrı bir parantez açmam gerekirse onun Beşiktaş için Allah'ın bir lütfu olduğuna inanmaya başladım. Tabii Sergen hocanın oyuncularını özgür bırakıp, onları sıkmadan, germeden, yetenek ve özgüvenlerini maksimuma çıkarması başarıdaki en büyük etkenlerden biri...