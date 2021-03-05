Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Usta kalemden dikkat çeken Beşiktaş değerlendirmesi!

Son dakika spor haberi: Usta kalemden dikkat çeken değerlendirmesi!

Son dakika haberleri... 'in 28. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği 'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, zirve yarışında hata yapmadı. yazarı , siyah-beyazlıların başarılı performansına ilişkin flaş değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazı... ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 09:34
Son dakika spor haberi: Usta kalemden dikkat çeken Beşiktaş değerlendirmesi!

SİNAN VARDAR - ŞAMPİYONLUK HAVASI

çok bilmişlerin "Ligi ancak 5. bitirir" yorumlarıyla başladığı sezona damgasını vuruyor. Siyah-Beyazlı takım engelleri birer birer aşarken, şampiyonluk umutları her geçen gün artıyor. Maç eksiği olan Kara Kartal şu anda ligin gizli lideri...

Son dakika spor haberi: Usta kalemden dikkat çeken Beşiktaş değerlendirmesi!

Futbolseverlerin futbol zevkine hitap eden bu sezon sonunda puan durumu ne olursa olsun şimdiden gönüllerin şampiyonu oldu bile... Bu başarı tablosunda Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetimin, teknik direktör Sergen Yalçın ve kurmaylarının, sahada mücadele eden futbolcu kardeşlerimin ve tabii ki masöründen, malzemecisine kadar tüm Beşiktaş'a hizmet edenlerin büyük katkısı var. Hepsine ayrı ayrı helal olsun.

Son dakika spor haberi: Usta kalemden dikkat çeken Beşiktaş değerlendirmesi!

Kara Kartal engelleri birer birer aşarken büyük taraftarı da boş durmuyor. Pandemi nedeniyle statlara akamayan Beşiktaşlılar sosyal medyada yapılan algı hareketlerine karşı tek vücut olmuş durumdalar. Tarih bu sezonu yazarken, olası şampiyonluğu, unutulmazlar arasında kendine yer bulacaktır.

Son dakika spor haberi: Usta kalemden dikkat çeken Beşiktaş değerlendirmesi!

'ın maçı eksik olmasına rağmen rakiplerinin önünde olması çok büyük avantaj ama bundan sonra her maç final ve her maçın zorluk derecesi artacaktır. Aboubakar, Josef de Souza, Rosier, Ghezzal başta olmak üzere geçen sezonun kayıp yıldızları bu sezon bambaşka bir havada çok başarılı bir performans ortaya koyuyor. Son 3-4 sezondur Beşiktaşlı taraftarların (bence haksız) eleştirileriyle karşı karşıya kalan Necip de artık çok sevgi ve saygı duyulan futbolcular arasına adını yazdırdı.

Son dakika spor haberi: Usta kalemden dikkat çeken Beşiktaş değerlendirmesi!

Atiba'ya ayrı bir parantez açmam gerekirse onun için Allah'ın bir lütfu olduğuna inanmaya başladım. Tabii Sergen hocanın oyuncularını özgür bırakıp, onları sıkmadan, germeden, yetenek ve özgüvenlerini maksimuma çıkarması başarıdaki en büyük etkenlerden biri...

Son dakika spor haberi: Usta kalemden dikkat çeken Beşiktaş değerlendirmesi!

için sezon yeni başlıyor ve her maç bir final... Pandemi sürecinde zaman zaman çok ilginç skorlar da oluyor ve olabilir de... Burada camianın en iyi şekilde kenetlenip başarıya odaklanması gerek. Maalesef bundan önceki başkan için birçok şaibeler dolaşıyor.

Son dakika spor haberi: Usta kalemden dikkat çeken Beşiktaş değerlendirmesi!

Kendisi uzun süredir de ortalarda gözükmüyor. ekonomik yönden zor günler geçirirken bağırsaklarını da temizliyor. Bu zor günlerde öze dönüş ve kulüp içindeki dinamiklerin kenetlenmesi çok ama çok önemli. Takımın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olması Beşiktaş için bulunmaz bir fırsat.

Son dakika spor haberi: Usta kalemden dikkat çeken Beşiktaş değerlendirmesi!

bu zor günleri aşacak ve başarıları ardı ardına kazanacak güçtedir. Boğazda yapılacak şampiyonluk kutlamaları için tekneler şimdiden hazırlansın. Havada mis gibi şampiyonluk kokusu var.

SON DAKİKA