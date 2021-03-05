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Son dakika Beşiktaş haberleri | Kartal'da hedef zirve!

Spor Toto 'in 29. haftasında Beşiktaş sahasında ile karşılaşacak. 28. haftada ve 'nin puan kaybetmesiyle şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj sağladı. Kartal, bu hafta da kazanarak zirveyi ele geçirmek istiyor. | Son dakika BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 11:34
Son dakika Beşiktaş haberleri | Kartal'da hedef zirve!
'in 28. haftasında 'u yenen Beşiktaş; ve 'nin puan kaybettiği haftada avantaj elde etti. Siyah-beyazlılar yarın karşısında kazanarak zirve yolundaki yürüyüşünü sürdürmek istiyor.
Yeni Malatyaspor deplasmanından 'nın golüyle 1-0'lık galibiyetle dönen Beşiktaş, 26 maçta 57 puana ulaşırken, lider Galatasaray, deplasmanında 2-1 kaybetti ve 27 maç sonunda 57 puanda kaldı. Zirve takipçilerinden Fenerbahçe de sahasında ile berabere kalarak, 27 maçta 55 puana ulaşmış oldu. Hafta içinde aldığı galibiyet ve rakiplerinin yaşadığı puan kayıplarıyla önemli bir avantaj yakalayan Beşiktaş, ligin güçlü takımlarından Gaziantep FK karşısında 3 puan arayacak. Sezonun ilk yarısında rakibine 3-1 kaybeden 'ın ekibi, bu kez rövanşı alarak şampiyonluk yolunda kayıp yaşamamak istiyor.

Cenk Tosun yok
Beşiktaş'ta hazırlıklar bu akşam yapılacak antrenmanla tamamlanacak ve takım, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girecek. Montero'nun da dönmesiyle birlikte kadrodaki tek eksik isim oldu. maçında sakatlanan golcü futbolcunun dizindeki ödem gitti ancak Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek. Cenk'in deplasmanında kadrodaki yerini alması bekleniyor.

Evinde kayıp yok
Gaziantep FK ile bugüne kadar 3 lig, 5 maçı olmak üzere 8 kez karşılaşan Beşiktaş, bu maçların 3'ünü kaybederken 5'inde ise galibiyete uzandı. İki takım arasındaki mücadelelerde beraberlik çıkmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu 4 maçta ise siyah-beyazlı ekip sahadan galibiyetle ayrıldı. 'da oynanan mücadelelerde Beşiktaş rakibine 13 gol atarken, kalesinde ise 2 gol gördü.

Beşiktaş, İstanbul'dan çıkmayacak!
Yeni Malatyaspor deplasmanıyla birlikte bir süre seyahatlerine ara verecek olan Beşiktaş, 5 lig ve 1 Türkiye Kupası mücadelesini İstanbul'da oynayacak. Nisan ayının ikinci haftasında deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılar, bu maça kadar olan sürede şehir dışına çıkmayacak.

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