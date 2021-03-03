Asistini yaptı çıkarken kızdı

Beşiktaş'ı attığı goller ve asistlerle taşıyan Vincent Aboubakar, Yeni Malatyaspor deplasmanında sessizdi fakat yine de skora katkı sağladı. Bu sezon ligde 13 gol atan Kamerunlu yıldız, bu sezon 4. asistini yaptı. Abou bu 4 asistin 2'sini Atiba'ya yaptı. 29 yaşındaki yıldız 85. dakikada yerini N'Koudou'ya bırakırken Teknik Direktör Sergen Yalçın'a tepkiliydi.