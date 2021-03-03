Haberler Beşiktaş Asistini yaptı çıkarken kızdı

Asistini yaptı çıkarken kızdı

’ın ’le birlikte en golcüsü olan Aboubakar, ’ya gol pası verdi. Oyundan alınınca tepki gösterdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 23:19 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Asistini yaptı çıkarken kızdı

'ı attığı goller ve asistlerle taşıyan , deplasmanında sessizdi fakat yine de skora katkı sağladı. Bu sezon ligde 13 gol atan yıldız, bu sezon 4. asistini yaptı. Abou bu 4 asistin 2'sini 'ya yaptı. 29 yaşındaki yıldız 85. dakikada yerini N'Koudou'ya bırakırken Teknik Direktör 'a tepkiliydi.

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