Beşiktaş'ı attığı goller ve asistlerle taşıyan Vincent Aboubakar, Yeni Malatyaspor deplasmanında sessizdi fakat yine de skora katkı sağladı. Bu sezon ligde 13 gol atan Kamerunlu yıldız, bu sezon 4. asistini yaptı. Abou bu 4 asistin 2'sini Atiba'ya yaptı. 29 yaşındaki yıldız 85. dakikada yerini N'Koudou'ya bırakırken Teknik Direktör Sergen Yalçın'a tepkiliydi.
Asistini yaptı çıkarken kızdı
Kara Kartal’ın Larin’le birlikte en golcüsü olan Aboubakar, Atiba’ya gol pası verdi. Oyundan alınınca tepki gösterdi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 23:19 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 06:50