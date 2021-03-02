Haberler Beşiktaş Kanatlardan vuracak

Kanatlardan vuracak

'ta, maçının taktiği belli oldu. Teknik direktör , 'un kendilerine topu bırakacağını ve oyunu daha geride kabul edeceğini ifade ederken, rakibin kanat savunmasının çok zayıf olduğunu ve özellikle duran topları savunma konusunda eksiklerinin olduğundan bahsetti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 20:23 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 06:50
Kanatlardan vuracak

'ta, maçının taktiği belli oldu. Teknik direktör , 'un kendilerine topu bırakacağını ve oyunu daha geride kabul edeceğini ifade ederken, rakibin kanat savunmasının çok zayıf olduğunu ve özellikle duran topları savunma konusunda eksiklerinin olduğundan bahsetti. Tecrübeli çalıştırıcı, sağ ve sol beklerinden de bol bol bindirme yapmalarını istedi.

KOLAY TESLİM OLMUYORLAR
Yalçın, Malatyaspor'un geri düşse bile geri çekilmeyeceğini, üstlerine geleceğini anlattı. Topu havaya kaldırırlarsa zorlanacaklarını belirtirken, Ancak 'daki zeminin kötü olmasının kendilerini buna zorlayabileceği konusunda uyarılar yaptı. Gol pozisyonlarına girme konusunda zorluk yaşamayan bir takımla oynayacaklarının da altını çizdi.

SON DAKİKA