Kanatlardan vuracak

Beşiktaş'ta, Yeni Malatyaspor maçının taktiği belli oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın, Malatyaspor'un kendilerine topu bırakacağını ve oyunu daha geride kabul edeceğini ifade ederken, rakibin kanat savunmasının çok zayıf olduğunu ve özellikle duran topları savunma konusunda eksiklerinin olduğundan bahsetti. Tecrübeli çalıştırıcı, sağ ve sol beklerinden de bol bol bindirme yapmalarını istedi.

KOLAY TESLİM OLMUYORLAR

Yalçın, Malatyaspor'un geri düşse bile geri çekilmeyeceğini, üstlerine geleceğini anlattı. Topu havaya kaldırırlarsa zorlanacaklarını belirtirken, Ancak Malatya'daki zeminin kötü olmasının kendilerini buna zorlayabileceği konusunda uyarılar yaptı. Gol pozisyonlarına girme konusunda zorluk yaşamayan bir takımla oynayacaklarının da altını çizdi.