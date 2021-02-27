Seriye devam edeceğiz

Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 22:09Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu doğru yolda olduklarını söyledi. Başarılı eldiven "BAY haftasını iyi değerlendirdik. Şimdi üst üste maçlar oynayacağız. İlk devre biterken de böyle seri yakalamıştık. Denizlispor'u da yendik. 3 maçtır kazanıyoruz. Bunu devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Ersin, EURO 2020 kadrosunda olmak istediğini belirtip "Son karar tabii ki Şenol Güneş hocamızın. Ümit Milli Takıma çağırılıyorum ama Ümit Milli veya A Milli ben nereye çağırılırsam orada milli armamız için hizmet vermeye hazırım." diye konuştu.