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Seriye devam edeceğiz

'ın kalecisi doğru yolda olduklarını söyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 22:09 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Seriye devam edeceğiz
'ın kalecisi doğru yolda olduklarını söyledi. Başarılı eldiven " haftasını iyi değerlendirdik. Şimdi üst üste maçlar oynayacağız. İlk devre biterken de böyle seri yakalamıştık. 'u da yendik. 3 maçtır kazanıyoruz. Bunu devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Ersin, kadrosunda olmak istediğini belirtip "Son karar tabii ki hocamızın. Takıma çağırılıyorum ama Ümit Milli veya ben nereye çağırılırsam orada milli armamız için hizmet vermeye hazırım." diye konuştu.
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