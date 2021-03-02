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- Beşiktaş maçı sonrası 'dan Aboubakar sözleri!

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda 'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası siyah beyazlıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Bazen oyuncular sadece bireysel düşündükleri için bazı tepkiler verebiliyorlar. Ghezzal de tepki vermişti, oynamak istiyorlar doğal olarak. Bizim de düşünmemiz gereken 30 tane oyuncu var, onu söyleyeyim." ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 21:22 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 21:42
Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın'dan Aboubakar sözleri!

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda 'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası siyah beyazlıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

Öncelikle zor bir oyun oldu. Malatyaspor çok mücadele etti. Kazanmak çok önemli böyle maçlarda. 1-0 ve 3 puan bizim için yeterli. Arka arkaya sık maçlar oynuyoruz bunlar kolay değil. Biraz daha konsantre olsaydık belki farkı arttırabilirdik.

Aboubakar'ın tepkisi hakkında Sergen Yalçın: Bazen oyuncular sadece bireysel düşündükleri için bazı tepkiler verebiliyorlar. Ghezzal de tepki vermişti, oynamak istiyorlar doğal olarak. Bizim de düşünmemiz gereken 30 tane oyuncu var, onu söyleyeyim.

Bireysel isteklere göre takım yapamayız. Oyunu, devamını düşünmek zorundayız. Ghezzal farklı bir oyuncu, Gökhan başka bir oyuncu. başka bir oyuncu, N'Koudou başka bir oyuncu. Farklı başlayıp farklı bitirebiliriz.

Oyuncular bazen bu tepkiler verebiliyorlar, biz de onları anlayabiliyoruz. Aşırı olmadığı sürece bizim için problem teşkil etmez.

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