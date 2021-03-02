Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın'dan Aboubakar sözleri!

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

Öncelikle zor bir oyun oldu. Malatyaspor çok mücadele etti. Kazanmak çok önemli böyle maçlarda. 1-0 ve 3 puan bizim için yeterli. Arka arkaya sık maçlar oynuyoruz bunlar kolay değil. Biraz daha konsantre olsaydık belki farkı arttırabilirdik.

Aboubakar'ın tepkisi hakkında Sergen Yalçın: Bazen oyuncular sadece bireysel düşündükleri için bazı tepkiler verebiliyorlar. Ghezzal de tepki vermişti, oynamak istiyorlar doğal olarak. Bizim de düşünmemiz gereken 30 tane oyuncu var, onu söyleyeyim.

Bireysel isteklere göre takım yapamayız. Oyunu, devamını düşünmek zorundayız. Ghezzal farklı bir oyuncu, Gökhan başka bir oyuncu. Larin başka bir oyuncu, N'Koudou başka bir oyuncu. Farklı başlayıp farklı bitirebiliriz.

Oyuncular bazen bu tepkiler verebiliyorlar, biz de onları anlayabiliyoruz. Aşırı olmadığı sürece bizim için problem teşkil etmez.