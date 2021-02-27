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Zirve bizi bekliyor

Galibiyet serisini üç maça çıkartan , lider ’la puanları eşitledi, zirveye ortak oldu. 1 maçı eksik , averajla ikinci sırada

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 22:08 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Zirve bizi bekliyor

Şampiyonluğun güçlü adaylarından , evinde 'u farklı mağlup ederek yükselişini sürdürdü. Galibiyeti getiren golleri 22. dakikada , 38. dakikada ve 39. dakikada attı. Beşiktaş'ın 29'da Larin ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından elle oynama gerekçesiyle; Denizlispor'un da 45'te ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle VAR tarafından geçersiz sayıldı. Siyah-beyazlılar 17 dakika içinde attığı 3 golle henüz ilk yarıdan işi bitirdi.

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Kara Kartallar bu sonucun ardından ezeli rakiplerinden ile puanları (54) eşitledi. Bir maçı eksik olan Beşiktaş, 1 gol averajla ikinci sırada yer aldı. Geçtiğimiz haftayı 'bay' geçen ve 11 gün aradan sonra maça çıkan Beşiktaş, galibiyet serisini 3 maça çıkarttı. Siyah-beyazlılar Denizlispor'a karşı oynadığı son 21 maçta 16. galibiyetini elde ederken, 4 kez berabere kaldı ve sadece 1 kez mağlup oldu. Beşiktaş, haftaya 'a konuk olacak.

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