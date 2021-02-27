Zirve bizi bekliyor

Şampiyonluğun güçlü adaylarından Beşiktaş, evinde Denizlispor'u farklı mağlup ederek yükselişini sürdürdü. Galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Larin, 38. dakikada Vincent Aboubakar ve 39. dakikada Ljajic attı. Beşiktaş'ın 29'da Larin ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından elle oynama gerekçesiyle; Denizlispor'un da 45'te Hugo Rodallega ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle VAR tarafından geçersiz sayıldı. Siyah-beyazlılar 17 dakika içinde attığı 3 golle henüz ilk yarıdan işi bitirdi.

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Kara Kartallar bu sonucun ardından ezeli rakiplerinden G.Saray ile puanları (54) eşitledi. Bir maçı eksik olan Beşiktaş, 1 gol averajla ikinci sırada yer aldı. Geçtiğimiz haftayı 'bay' geçen ve 11 gün aradan sonra maça çıkan Beşiktaş, galibiyet serisini 3 maça çıkarttı. Siyah-beyazlılar Denizlispor'a karşı oynadığı son 21 maçta 16. galibiyetini elde ederken, 4 kez berabere kaldı ve sadece 1 kez mağlup oldu. Beşiktaş, haftaya Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.