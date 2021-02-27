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'dan çıkmayacak!

'in 27. haftasında sahasında 'u mağlup eden , gelecek hafta deplasmanına çıkacak. Siyah-beyazlılar, daha sonra uzun süre 'dan dışarı adım atmayacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 11:42
Beşiktaş İstanbul'dan çıkmayacak!
'u 3-0 mağlup ederek zirve yarışında kayıp yaşamayan , hafta içinde Yeni deplasmanına gidecek. Siyah-beyazlı ekip bu maçın ardından çıkacağı 5 lig, 1 müsabakasında 'da boy gösterecek.

'in 27. haftasında Denizlispor'u 3-0 mağlup ederek lige kaldığı yerden devam eden Beşiktaş, yoğun fikstüre hazırlanıyor. Galibiyetin ardından maçının hazırlıkları için bugün çalışmalara başlayan siyah-beyazlılar, hafta içinde Malatya deplasmanında boy gösterdikten sonra uzun süre seyahat etmeyecek. 6 Mart'ta İstanbul'da 'yı konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçla birlikte nisan ayının ikinci haftasına kadar İstanbul'da kalacak. Bu süreçte 5 lig, 1 de Türkiye Kupası mücadelesinde ter dökecek olan 'ın öğrencileri, 6 maçı da İstanbul'da oynayacak.

CENK RİSKE EDİLMEYECEK

Denizlispor karşısında etkili bir futbol oynayan ve ilk yarıdan sonuca ulaşan siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan , Yeni Malatyaspor deplasmanında riske edilmeyecek. Sakatlığı geçmesine karşın Denizlispor maçında dinlendirilen ise hafta içinde sahadaki yerini alacak. Eldeki kadrodan maksimum verim almak için her oyuncusuna şans tanıyan Sergen Yalçın'ın, Yeni Malatyaspor karşılaşmasına Ghezzal'la maça başlaması bekleniyor. Bu deplasmanın ardından uzun süre şehir dışına çıkmayacak olan siyah-beyazlılar, bu periyodu kayıpsız geçerek rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek.

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