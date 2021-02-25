Haberler Beşiktaş Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi Uğurcan Çakır'ı bekliyor!

maçı öncesi 'ı bekliyor!

Spor Toto 'in 27. haftasında sahasında 'yi konuk edecek. Karşılaşma öncesinde ve 'ın corona virüsü testlerinin ilki negatif çıktı. İki isim yarın ikinci bir teste girecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 14:24
Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi Uğurcan Çakır'ı bekliyor!
, 'in 27. haftasında sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. Dar alan oyunları ile devam eden antrenman çift kale maç ile tamamlandı. Bordo-mavililer yarın yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Yarın test günü
Yaşanan korona virüs vakalarının ardından geniş tedbirler alan Trabzonspor'da, teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanları test olacak. ve süreci atlatmasının ardından takımla birlikte çalışmalara başlamışlardı. ve 'in ilk testleri negatif çıkarken, yarın yapılacak olan testlerinde istenildiği gibi çıkması durumunda bu oyuncular da takımla birlikte çalışmalara başlayacaklar.
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