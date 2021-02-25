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Son dakika haberleri | Kartal'da hedef zirve! İşte 'ın maçı 11'i

Spor Toto 'in 27. haftasının açılış gününde sahasında 'u konuk edecek. Siyah-beyazlılarda hedef, ligde son sırada bulunan rakibini yenerek maç fazlasıyla da olsa liderliğe yükselmek. Teknik direktör , bu doğrultuda sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte Beşiktaş - Denizlispor maçı öncesi yaşanan son gelişmeler... | Son dakika haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 13:42 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 13:42
Son dakika Beşiktaş haberleri | Kartal'da hedef zirve! İşte Sergen Yalçın'ın Denizli maçı 11'i

'in 26. haftasını bay geçen , 11 günlük dinlenmenin ardından yarın 'u konuk edecek. Siyah-beyazlılarda ve forma giyemeyecek. Ghezzal ise takıma dönüyor. 'ın ekibi hata yapmak istemiyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri | Kartal'da hedef zirve! İşte Sergen Yalçın'ın Denizli maçı 11'i

'di zirve yarışı veren , 11 günlük dinlenmenin ardından yeniden sahaya çıkıyor. Son olarak deplasmanda engelini 3-0'lık net skorla geçen 'ın takımı, 26. haftayı bay geçti ve yoğun maç programı öncesinde dinlenme fırsatı yakaladı. Gençlerbirliği karşısında ilk golü bulan ve sonrasında sakatlanarak oyundan çıkan takıma döndü. 'un ise sol dizindeki sakatlığı sürüyor. Bu futbolcunun yarın sahada olması zor. Bir diğer sakat oyuncu ise saha çalışmalarına başladı ancak onun da oynama şansı yok. ve ise hazır durumda. Bu 2 oyuncu, şans verilmesi durumunda sahadaki yerini alabilecek.

Son dakika Beşiktaş haberleri | Kartal'da hedef zirve! İşte Sergen Yalçın'ın Denizli maçı 11'i

SON MAĞLUBİYETİ 2004'TE

ile oynadığı maçlarda büyük bir üstünlüğü bulunan , rakibiyle karşılaştığı son 11 müsabakada sahadan galibiyetle ayrılırken, 14 maçtır da mağlup olmuyor. Beşiktaş, Denizlispor'a en son 2004 yılında deplasmanda kaybetti. İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 45 karşılaşmada Beşiktaş 32 kez galip gelirken, 9 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Denizlispor da 4 defa kazanan taraf oldu. Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu karşılaşmalarda ise ekibinin yalnızca 1 galibiyeti bulunuyor. 5 Mayıs 1996 yılında siyah-beyazlıları deplasmanda yenen Ege temsilcisi, bu maç dışında rakip sahada galibiyet alamadı. 'da oynanan 21 maçın 5'i beraberlikle sonuçlanırken, Beşiktaş rakibini 15 kez eli boş gönderdi.

Son dakika Beşiktaş haberleri | Kartal'da hedef zirve! İşte Sergen Yalçın'ın Denizli maçı 11'i

Yarın saat 19.00'da siyah-beyazlıların ev sahipliğinde oynanacak olan karşılaşmayı yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise ve yapacak.

Son dakika Beşiktaş haberleri | Kartal'da hedef zirve! İşte Sergen Yalçın'ın Denizli maçı 11'i

Beşiktaş'ın Denizlispor karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde;

- Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan - Josef, Ghezzal (N'Koudou), Mensah, Atiba (Dorukhan), Larin - Aboubakar.

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