Son dakika Beşiktaş haberleri | Kartal'da hedef zirve! İşte Sergen Yalçın'ın Denizli maçı 11'i

Süper Lig'in 26. haftasını bay geçen Beşiktaş, 11 günlük dinlenmenin ardından yarın Denizlispor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun ve Montero forma giyemeyecek. Ghezzal ise takıma dönüyor. Sergen Yalçın'ın ekibi hata yapmak istemiyor.

Süper Lig'di zirve yarışı veren Beşiktaş, 11 günlük dinlenmenin ardından yeniden sahaya çıkıyor. Son olarak deplasmanda Gençlerbirliği engelini 3-0'lık net skorla geçen Sergen Yalçın'ın takımı, 26. haftayı bay geçti ve yoğun maç programı öncesinde dinlenme fırsatı yakaladı. Gençlerbirliği karşısında ilk golü bulan ve sonrasında sakatlanarak oyundan çıkan Rachid Ghezzal takıma döndü. Cenk Tosun'un ise sol dizindeki sakatlığı sürüyor. Bu futbolcunun yarın sahada olması zor. Bir diğer sakat oyuncu Montero ise saha çalışmalarına başladı ancak onun da oynama şansı yok. Oğuzhan Özyakup ve Rıdvan Yılmaz ise hazır durumda. Bu 2 oyuncu, şans verilmesi durumunda sahadaki yerini alabilecek.

