Haberler Beşiktaş Atiba'nın yerine Khedira

'nın yerine Khedira

yönetimi 38 yaşına gelen ’nın yerine, ’la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ’yı almak istiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 20:24 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Atiba'nın yerine Khedira

Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör da bu konuda alternatifli çalışıyor. Her ne kadar Ghezzal ve 'in yanı sıra , ve 'ın kalmasını istese de, alternatiflerini sürekli hazır tutuyor... Yalçın'ın asıl düşüncesi Atiba. Tecrübeli çalıştırıcı, artık 38 yaşına gelen Kanadalı oyuncu emekli olursa ne yapacağını düşünüyor. Ayrıca devam etse bile gelecek sezon en az 40 maçın 20'sinde dinlendirmeyi planladığı Atiba'nın yerine oyuncu arıyor.

GÜÇLÜ VE SAVAŞÇI

Sergen Yalçın'ın önüne gelen sürpriz isimse 'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oldu. Alman Milli Takımı'nın önemli ismi 'ta forma giyen 'nın kardeşi olan Rani 1.88'lik boyu, güçlü fiziği ve savaşçı özellikleriyle 'da dikkat çeken bir oyuncu. 2017'den bu yana forma giydiği Augsburg'ta 118 maça çıkan Khedira, 5 gol atarken, 4 de asist yaptı. Sergen Yalçın'ın 27 yaşındaki Khedira'nın izlenmesine devam edilmesini istediği öğrenildi.

Khedira kulüp kariyerinde 303 maçta 21 gol attı, 15 asist yaptı, 36 gole direkt etki etti.

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