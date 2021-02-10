Kartal pençesi başladı!

Beşiktaş Kulübü, 'Bırakmam Seni' kampanyasının üçüncü bölümünü hayata geçirdi. Vodafone Park'ta gerçekleşen organizasyona Başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticiler ve futbolculardan Ersin Destanoğlu ile Cyle Larin katıldı.



Lansmanda konuşan Başkan Ahmet Nur Çebi, "Geçtiğimiz yaz ortasında başlattığımız 'Bırakmam Seni' kampanyasına katkı veren herkese camia adına teşekkür ederim. Kulübümüzün çok daha iyi noktaya gelebilmesi için taraftarımızın vereceği katkıya ihtiyaç duyduğumuzu, Beşiktaşlıların destekleriyle kulübü daha yukarıya çekebileceğimizi söyledik. Şimdi 'Kartal Pençesi' uygulamasıyla yeni bir projeye başlıyoruz. Tüm Beşiktaş taraftarlarına, şimdiden verecekleri destek için teşekkür ederim. Bu projeye katkı ve destek vermeye davet ediyorum. Cyle Larin ve Ersin Destanoğlu burada. Derler ya atanın ve tutanın iyi olacak. İkisi de çok iyi ve ikisi de burada" ifadelerini kullandı.



Başkan Çebi'nin ardından İkinci Başkan Adnan Dalgakıran da global hedefler için yola çıktıklarını söyledi.



Birakmamseni.org web sitesi üzerinden 20 TL ödeyerek projeye katılan Beşiktaş taraftarlarının fotoğraflarına; her birinde 1903 kişinin yer alacağı toplam 1903 bloktan oluşan dijital Kartal Pençesi tribününde yer verilecek.