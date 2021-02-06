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'ta gitti gidiyor!

'ta Başkan ’nin “Fenerbahçe’ye giderse rahatsız olurum ama bu yüzden teklifimi 1 kuruş artırmam” dediği Dorukhan’ın sezon sonunda ayrılması neredeyse kesinleşti gibi. İşte o gerçek...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 21:25 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz gitti gidiyor!

'ta sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 'ün takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Bu sezon 'de Beşiktaş formasını 18 kez giyen ancak bunların sadece 3'ünde 90 dakikada saha kalan, hatta oynadığı son 8 maçta en fazla 27 dakika şans bulabilen Dorukhan, yönetimin yaptığı sözleşme uzatma teklifini iki kez geri çevirdi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu tavrı, Başkan 'yi de kızdırdı.

MENAJERİ KAFASINI KARIŞTIRDI

Önceki gün Müdürü 'in sorularını yanıtlayan Başkan Çebi, "Teklifimiz Dorukhan'ın önünde duruyor. İmza atsın, oynasın isteriz. Zorla güzellik olmaz. Dorukhan'ın 'de başka bir takımda oynaması bizi rahatsız eder ama öyle diye de teklifimizi bir kuruş yükseltmeyiz" diyerek son kararını söyledi. Dorukhan'ın menajerinin ise "Başka teklifler var" diyerek oyuncunun kafasını karıştırdığı ifade edilirken, son görüşmenin Mart başında yapılacağı ancak Dorukhan'ın sezon sonu ayrılmayı düşündüğü iddia edildi.

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