Beşiktaş'ın Cenk Tosun planı ortaya çıktı! O sözler sonrası...

Beşiktaş'ın 5 aylığına kiralık olarak renklerine kattığı Cenk Tosun'un, önümüzdeki sezon da aynı şekilde kiralanması için gerekli görüşmelerin şimdiden yapıldığı ifade edildi. Siyah-beyazlılar, uzun uğraşlar sonrası santrfor bölgesine Cenk Tosun transfer edilmişti. Siyah-beyazlılar sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü futbolcuyla gelecek yıllarda da birlikte olmanın planlarını yapıyor. Başkan Çebi'nin de "Cenk ile uzun vadeli düşünüyorum" sözü sezon sonunda 29 yaşındaki futbolcunun yeniden kiralanacağının işareti oldu.

GEREKENİ YAPACAĞIZ

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yakın çevresine de, "Bu sezon hem Cenk'in bize, hem bizim Cenk gibi bir isme ihtiyacı var. O burada yeniden kendine gelsin sezon sonunda kulübüyle görüşüp yola devam etmek için gerekeni yaparız. Şimdilik yarım sezon kiralayalım ancak gelecek sene onunla yola devam etmeyi de planlayalım" şeklinde yorum yaptığı öğrenildi. Euro 2020'de forma giyebilmek için sürekli oynayacağı bir takıma gitmesi gerektiğinden Beşiktaş'a gelmek için büyük fedakarlık yapan Cenk'in bu jestinin, Başkan Çebi'nin yeni kararında önemli etken olduğu belirtildi.

YARIN OYNAYABİLİR

Beşiktaş'ın yeni transferi Cenk'in, yarınki Konya maçı kadrosuna alınabileceği ifade edildi. İstanbul'daki 6 günlük karantina süreci bugün dolacak olan başarılı forvetin, Yaçın'ın onay vermesi durumunda Konya karşılaşması kadrosunda yer alacağı belirtildi. Milli futbolcu, eğer karşılaşmada süre alırsa 1138 gün sonra Beşiktaş formayı yeniden giymiş olacak.