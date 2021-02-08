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Çilingir

Bu sezon ilk defa bir maça yedek başlayan , ikinci devrede oyuna girdi, işi çözdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 22:44 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Çilingir Atiba

Dakikalar 70'i gösterdiğinde 'in yerine dahil olan Kanadalı efsane, 81'de 'in attığı golde akıllı bir asist yaptı. Top kendisine geldiğinde çabuk düşünüp 'i gördü. O da ağları sarstı. bu sezon 3 defa fileleri sarsarken, asist sayısını 4'e yükseltti.

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