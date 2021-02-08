Dakikalar 70'i gösterdiğinde Adem Ljajic'in yerine dahil olan Kanadalı efsane, 81'de Valentin Rosier'in attığı golde akıllı bir asist yaptı. Top kendisine geldiğinde çabuk düşünüp Rosier'i gördü. O da ağları sarstı. Atiba Hutchinson bu sezon 3 defa fileleri sarsarken, asist sayısını 4'e yükseltti.
Çilingir Atiba
Bu sezon ilk defa bir maça yedek başlayan Atiba Hutchinson, ikinci devrede oyuna girdi, işi çözdü.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 22:44 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 06:50