Çilingir Atiba

Dakikalar 70'i gösterdiğinde Adem Ljajic'in yerine dahil olan Kanadalı efsane, 81'de Valentin Rosier'in attığı golde akıllı bir asist yaptı. Top kendisine geldiğinde çabuk düşünüp Rosier'i gördü. O da ağları sarstı. Atiba Hutchinson bu sezon 3 defa fileleri sarsarken, asist sayısını 4'e yükseltti.