Beşiktaş taktik çalıştı

Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmaları yapıldı. İdman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.



KARTAL BUGÜN UÇUYOR

Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda İttifak Holding Konyas ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 16.00'da özel uçakla Konya'ya giderek kampa girecek.