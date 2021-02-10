Haberler Beşiktaş Beşiktaş taktik çalıştı

taktik çalıştı

, 'nde ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 22:24 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Beşiktaş taktik çalıştı

Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. , 5'e 2, oyun ve çalışmaları yapıldı. İdman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

KARTAL BUGÜN UÇUYOR
Siyah-beyazlılar, 'nda ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 16.00'da özel uçakla 'ya giderek kampa girecek.

SON DAKİKA