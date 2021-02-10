Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Başkan Çebi idmanı izledi

'ta Başkan Çebi idmanı izledi

, ’nda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı çalışmayla tamamladı. ’nde gerçekleştirilen idmanı Başkan de takip etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 14:03
Beşiktaş'ta Başkan Çebi idmanı izledi

Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. , 5'e 2, alanda oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, çeyrek final turunda yarın saat 20.45'te Medaş Bş. Stadı'nda ile oynayacağı maç için bugün saat 16.00'da özel uçakla Konya'ya giderek kampa girecek.

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