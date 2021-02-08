Beşiktaş'ta Cenk Tosun ilk idmanına çıktı!

Beşiktaş'ın ocak ayı transfer döneminde kadrosuna kattığı Cenk Tosun, İngiltere'den geldiği için corona virüsü tedbirleri kapsamında karantina sürecine girmişti. Karantinası sona eren golcü oyuncu, takımının Konyaspor'la oynadığı lig maçını tribünden takip etti.
Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabı da bugün milli futbolcunun, Beşiktaş'la ilk idmanına çıktığını duyurdu. Cenk Tosun'un, Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'la oynanacak çeyrek final mücadelesinde kadroda yer alması bekleniyor.
Yeni transferimiz Cenk Tosun, takımımızla ilk antrenmanına çıktı. 🦅 pic.twitter.com/vYn6h7A7Ti— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 8, 2021