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'ta ilk idmanına çıktı!

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın, ara transfer döneminde 'dan kiraladığı siyah-beyazlılarla ilk idmanına çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 14:57
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ilk idmanına çıktı!

'ın ocak ayı transfer döneminde kadrosuna kattığı , 'den geldiği için corona virüsü tedbirleri kapsamında karantina sürecine girmişti. Karantinası sona eren golcü oyuncu, takımının 'la oynadığı lig maçını tribünden takip etti.

Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabı da bugün milli futbolcunun, Beşiktaş'la ilk idmanına çıktığını duyurdu. Cenk Tosun'un, 'nda Konyaspor'la oynanacak çeyrek final mücadelesinde kadroda yer alması bekleniyor.

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