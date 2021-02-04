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Başkan ’da

Başkanı , bu akşam Müdürü 'in sorularını yanıtlayacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 22:15 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Başkan A Spor’da

Saat 22.30'da başlayacak olan programda Çebi, 'un neden alınmadığından, Dorukhan'ın kalıp kalmayacağına ve kiralık gönderilen oyunculara kadar tüm sorulara birinci ağızdan yanıt verecek.

YEMEKTE BULUŞTU
Siyah-Beyazlı kulübün Başkanı , dün akşam oynanan maç öncesinde futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi. 'ın kamp yaptığı otelde ve oyuncularla birlikte yemek yiyen Başkan Çebi'nin "Şampiyonluk yarışında size sonuna kadar güveniyoruz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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