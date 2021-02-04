Başkan A Spor’da

Saat 22.30'da başlayacak olan programda Çebi, Brezilyalı Hulk'un neden alınmadığından, Dorukhan'ın kalıp kalmayacağına ve kiralık gönderilen oyunculara kadar tüm sorulara birinci ağızdan yanıt verecek.

YEMEKTE BULUŞTU

Siyah-Beyazlı kulübün Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün akşam oynanan maç öncesinde futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi. Beşiktaş'ın kamp yaptığı otelde Sergen Yalçın ve oyuncularla birlikte yemek yiyen Başkan Çebi'nin "Şampiyonluk yarışında size sonuna kadar güveniyoruz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.