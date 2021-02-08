GaleriSüper LigFenerbahçe forması da giymişti onu aslında çok iyi tanıyorsunuz! Soldaki bu çocuk şimdilerde her gün konuşuluyor
Fenerbahçe forması da giymişti onu aslında çok iyi tanıyorsunuz! Soldaki bu çocuk şimdilerde her gün konuşuluyor
Adam olacak çocuk, küçüklüğünden belli olur... Sol taraftaki bu ufaklık şimdilerde neredeyse her gün adı dünya futbolunun devleri olarak nitelendirilen kulüplerle anılıyor. Siz tanıyabildiniz mi? Futbolcuların çocukluk fotoğrafları sizi çok şaşırtacak. İşte şimdilerde futbol dünyasına damga vuran isimlerin çocukluk fotoğrafları.
08 Şubat 2021 Pazartesi 11:23, Güncelleme 08.02.2021 11:24
Fenerbahçe forması da giymişti onu aslında çok iyi tanıyorsunuz! Soldaki bu çocuk şimdilerde her gün konuşuluyor