Galeri Süper Lig Fenerbahçe forması da giymişti onu aslında çok iyi tanıyorsunuz! Soldaki bu çocuk şimdilerde her gün konuşuluyor

Fenerbahçe forması da giymişti onu aslında çok iyi tanıyorsunuz! Soldaki bu çocuk şimdilerde her gün konuşuluyor

Adam olacak çocuk, küçüklüğünden belli olur... Sol taraftaki bu ufaklık şimdilerde neredeyse her gün adı dünya futbolunun devleri olarak nitelendirilen kulüplerle anılıyor. Siz tanıyabildiniz mi? Futbolcuların çocukluk fotoğrafları sizi çok şaşırtacak. İşte şimdilerde futbol dünyasına damga vuran isimlerin çocukluk fotoğrafları.

Fenerbahçe forması da giymişti onu aslında çok iyi tanıyorsunuz! Soldaki bu çocuk şimdilerde her gün konuşuluyor

Fenerbahçe forması da giymişti onu aslında çok iyi tanıyorsunuz! Soldaki bu çocuk şimdilerde her gün konuşuluyor

Onu aslında çok yakından tanıyorsunuz. Bir dönem Fenerbahçe formasını giyen bu ufaklık şimdilerde Avrupa devlerinin de gözdesi. Bakalım tanıyabilecek misiniz.

Futbol dünyasının ünlü isimlerinin çocukluk fotoğrafları sizi çok şaşırtacak. Hazırsanız başlayalım...

Fenerbahçe forması da giymişti onu aslında çok iyi tanıyorsunuz! Soldaki bu çocuk şimdilerde her gün konuşuluyor

ÜNLÜ FUTBOLCULARIN ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARI

Şenol Güneş
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Fenerbahçe forması da giymişti onu aslında çok iyi tanıyorsunuz! Soldaki bu çocuk şimdilerde her gün konuşuluyor

Ozan Tufan

Fenerbahçe forması da giymişti onu aslında çok iyi tanıyorsunuz! Soldaki bu çocuk şimdilerde her gün konuşuluyor

Cengiz Ünder

Fenerbahçe forması da giymişti onu aslında çok iyi tanıyorsunuz! Soldaki bu çocuk şimdilerde her gün konuşuluyor

Çağlar Söyüncü

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