Beşiktaş - Konyaspor maçı öncesi Sergen Yalçın'dan Atiba sözleri! "Sürekli oynayan bir oyuncu"

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

Konyaspor çıkış arıyor ama biz de çıkış arıyoruz.

Biz de son zamanlarda şansızlık yaşadık, eksik oyuncularımız var. Zirvede puan kaybı yaşamak istemiyoruz artık, elimizden geleni yapacağız ve kazanmak istiyoruz.

Atiba sürekli oynayan bir oyuncu, sprint atıyor, defansa yardım ediyor, bazı maçlarda dinlendirmek zorundayız. Sürekli maç oynadığımız için bazı oyuncuları da görmemiz gerek.

Puan kayıpları yaşanacaktır ama mücadeleyi asla bırakmamalıyız, elimizden geleni yapıp savaşın içinde kalmamız gerekiyor.

'Kral Sergen' pankartı hakkında Sergen Yalçın: "Öyle bir vasfım yok yani. Sağ olsunlar, teşekkür ederim." (Gülerek)