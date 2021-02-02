Boyd Sivas'a gitti

Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 21:54Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 06:50
Beşiktaş'ın ABD'li futbolcusu Tyler Boyd, sezon sonuna kadar Demir Grup Sivasspor forması giyecek. Kulüpler arasında varılan anlaşmanın ardından, 26 yaşındaki oyuncunun Sivasspor ile yaptığı görüşme de olumlu sonuçlandı. Kırmızı-beyazlı ekiple uzlaşma sağlayan Boyd, sezon sonuna kadar Demir Grup Sivasspor forması giyecek. Beşiktaş'a kiralama bedeli ödemeyecek olan Sivasspor, Boyd'un ikinci yarıyı kapsayan yaklaşık 500 bin euro'luk maaşını karşılayacak. Bu sezon Beşiktaş ile 6 maça çıkan Tyler Boyd, 1 gol attı. ABD'li oyuncu ekim ayından bu yana kadro dışı olması nedeniyle görev yapamadı.