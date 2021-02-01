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Almanlardan Jedvaj iddiası

Stopere takviye yapmak isteyen 'ın, Bayer ’li Hırvat Jedvaj için devrede olduğu iddia edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 23:32 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Almanlardan Jedvaj iddiası

Transfer döneminin bitmesine çok kısa bir süre kala transferde iyice gaza bastı. takviyesi yapmak için girişimlerini sıklaştıran siyah-beyazlılarda sürpriz bir isim gündeme geldi. basınındaki haberde Beşiktaş'ın forması giyen için devreye girdiği iddia edildi. Jedvaj'ın stoper mevkisi dışında 'in yokluğunda sağ bekte de forma giyebileceğinin altı çizildi.

PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO
Beşiktaş'ın transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 7 milyon olan Hırvat futbolcu için kiralama teklifinde bulunulduğu iddia edildi.

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