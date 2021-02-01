Almanlardan Jedvaj iddiası

Transfer döneminin bitmesine çok kısa bir süre kala Beşiktaş transferde iyice gaza bastı. Stoper takviyesi yapmak için girişimlerini sıklaştıran siyah-beyazlılarda sürpriz bir isim gündeme geldi. Alman basınındaki haberde Beşiktaş'ın Leverkusen forması giyen Tin Jedvaj için devreye girdiği iddia edildi. Jedvaj'ın stoper mevkisi dışında Rosier'in yokluğunda sağ bekte de forma giyebileceğinin altı çizildi.

PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 7 milyon olan Hırvat futbolcu için kiralama teklifinde bulunulduğu iddia edildi.