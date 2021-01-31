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Vida&Güven’e kanca

kulübü, Hırvat stoper için ’ın kapısını yeniden çalarken ’in ekibi de ’ın peşine düştü!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 21:50 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 06:50
Vida&Güven’e kanca
Siyah-beyazlılar, bir yandan kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ederken, bir yandan da takımdaki oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor. 'ın Hırvat futbolcusu için sürpriz bir talip daha ortaya çıktı. Maaşı nedeniyle transferinde kolaylık sağlayacağı iddia edilen yıldız futbolcuya 'dan talip çıktı. 'nın Vida için bir kez daha devreye girdiği ve siyah-beyazlılardan randevu istediği belirtildi. Öte yandan Beşiktaş'ın 22 yaşındaki genç yeteneği ile ilgilenen 'in transferde ciddi mesafe kat ettiği iddia edildi. Ojogo'nun haberine göre Süper Ligi ekiplerinden Nacional'in Güven Yalçın'ı yakından takip ettiği ve transfer görüşmelerine başladığı ifade edildi.
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