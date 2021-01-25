Haberler Beşiktaş 3 oyuncu sarı ışıkta geçti

3 oyuncu sarı ışıkta geçti

'de ilk yarının kapanış maçında 'yi mağlup etmeyi başaran 'ta, mücadele öncesi 3'er sarı kartı bulunan isimler kart görmeyerek cezalı duruma düşmekten kurtuldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 00:05 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
3 oyuncu sarı ışıkta geçti

Karşılaşma öncesi 3'er sarı kartla sınırda bulunan Beşiktaşlı , ve kart görmeyerek cezalı duruma düşmekten kurtuldular. Üç oyuncu Trabzonspor derbisinde takımdaki yerlerini alabilecek.

NECİP UYSAL KENARDA KALDI!
Mücadelenin son dakikasında ilginç bir olay yaşandı. , 'i 'in yerine oyuna sokmak için yanına çağırdı. Ancak o sırada tehlikeli bir serbest vuruş olunca değişiklikten vazgeçti. Necip giremeden maç sona erdi.

ORTA, KAFA VE GOOOL!
bu sezon 'de orta ve kafa vuruşlarıyla en çok gol atan takım oldu. Siyah+beyazlı ekip geride kalan 21 haftada ortayla 13 gol atarken, kafa vuruşlarıyla da 9 kez fileleri havalandırdı. Bu istatistikte ilk sırada yer aldı.

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