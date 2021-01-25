Rachid Ghezzal 9. asistini yaptı!

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal asistlerine Göztepe önünde de devam etti. Cezayir asıllı Fransız oyuncu, Adem Ljajic'in attığı golün ortasını yaparak Süper Lig'de 9 asiste ulaştı. 28 yaşındaki futbolcu asist krallığında zirvede yer alıyor. Öte yandan Ghezzal, ilk yarının sonunda Soner Aydoğdu ile yaşadığı pozisyonun ardından bir hayli sinirlendi. Siyah-beyazlı oyuncu takım arkadaşları tarafından zorlukla sakinleştirdi.