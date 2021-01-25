Haberler Beşiktaş Rachid Ghezzal 9. asistini yaptı!

9. asistini yaptı!

Sol ayağıyla ince paslarına devam eden Cezayirli futbolcu, ’in golünün ortasını yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 00:02 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Rachid Ghezzal 9. asistini yaptı!

'ta asistlerine önünde de devam etti. Cezayir asıllı Fransız oyuncu, 'in attığı golün ortasını yaparak 'de 9 asiste ulaştı. 28 yaşındaki futbolcu asist krallığında zirvede yer alıyor. Öte yandan Ghezzal, ilk yarının sonunda ile yaşadığı pozisyonun ardından bir hayli sinirlendi. Siyah-beyazlı oyuncu takım arkadaşları tarafından zorlukla sakinleştirdi.

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