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maçı çevirdi!

'ın başarılı eldiveni Destanoğlu mücadelesinde skor 1-1 iken karşı karşıya pozisyonda Ndiaye'ye gol izni vermeyerek galibiyette rol oynadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 23:59 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Ersin maçı çevirdi!

Skor 1-1 iken karşı karşıya pozisyonda Ndiaye'ye gol izni vermeyerek galibiyette rol oynayan , " gerçekten çok büyük golcü. 'taki ilk döneminde top toplayıcılık yapıyordum. 'ya attığı golde tam o kalenin arkasındaydım. Şimdi onunla aynı takımda forma giymek benim için büyük bir zevk" dedi.

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