Haberler Beşiktaş Gökhan Töre hızır gibi yetişti

hızır gibi yetişti

'de ilk yarının kapanış mücadelesinde 'yi mağlup etmeyi başaran 'ta güzel oyununu bir de asistle süsledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 23:55 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Gökhan Töre hızır gibi yetişti

karşısında zorlanan 'ın imdadına yetişti. 64'te yorulan Ghezzal'ın yerine oyuna giren tecrübeli oyuncu takımına hareket getirdi. 77. dakikada ise sağ kanatta savunmanın arkasına müthiş bir top kesti, 'a sadece kafa ile dokunmak kaldı. Ligde bu sezon filelerini havalandıran ilk asistini gerçekleştirmiş oldu.

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